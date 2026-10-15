Bressan: "Con Vanoli già tutt'altra Fiorentina rispetto a Grosso. Con il Como punterei su Fagioli e Mastantuono"

L’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato a Il Brivido Sportivo in vista della gara con il Como, in quanto doppio ex della sfida, toccando vari temi caldi della gara del Franchi.

‘È già una Fiorentina molto diversa con Vanoli’

“Nelle prime due gare, più quella di Coppa Italia, si è vista una Fiorentina molto diversa rispetto a quella di Grosso. Vanoli è riuscito in pochissimo tempo a dare una scossa a livello mentale ed emotivo a una squadra che sembrava spenta. Contro il Napoli è stata una bella Viola! Per questo non mi aspettavo una prestazione così brutta a Genova".

“Mi aspetto una partita bellissima, apertissima, perché in campo ci sono veramente dei talenti. Il Como ha qualcosa in più, ma non posso fare a meno di pensare che la Fiorentina farà di tutto per riscattare la brutta sconfitta di Genova. Del resto, anche con il Napoli non partiva con i favori dei pronostici eppure abbiamo visto com'è andata a finire”.

‘Puntare su Mastantuono e Fagioli’

“Penso debba puntare sulla sua qualità, e cercare di non lasciare ai lariani il pallino del gioco: solo così potrà limitare Nico Paz e compagni. Servirà una prestazione di livello assoluto. Dei nuovi arrivati direi Mastantuono. L'argentino ha colpi da grande giocatore, sa trattare il pallone e può fare la differenza. Se parliamo in generale, invece, dico Fagioli: è un calciatore fantastico, che sa far girare la squadra con la propria classe e la propria visione di gioco".