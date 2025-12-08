Il Parma vince tra le proteste del Pisa. Nzola perde la testa e rimedia un rosso diretto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata all'Arena Garibaldi la prima partita di questo lunedì di Serie A tra Pisa e Parma.

La partita

La partita a Pisa si sblocca al 40' del primo tempo, quando il VAR ravvisa un tocco di braccio di Caracciolo. Doveri va a rivedere l'azione e assegna il penalty agli ospiti, che si sbloccano con Benedyczak, al suo primo gol in Serie A. Il forcing del Pisa, con anche diverse proteste nei confronti delle scelte arbitrali, va a vuoto. Nel finale arriva il rosso diretto per M'Bala Nzola, che pochi minuti prima aveva fallito una grande occasione per il pareggio. Calcione senza senso dell'ex viola a Keita. Finisce 0-1 per i ducali, che si allontanano dalla zona calda di classifica. Nota a margine merita l'espulsione di Dainelli, ex capitano viola e ora collaboratore di Gilardino.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 31, Inter 30, Milan 28, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Cagliari 14, Parma 14, Lecce 13, Genoa 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.