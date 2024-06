La Germania apre le danze di Euro '24 in maniera fantastica. Scozia annichilita

E' ufficialmente iniziato l'Europeo!

E' appena terminata la gara inaugurale di Euro ‘24, competizione che vedrà domani sera in campo la Nazionale Italiana. Stasera, invece, sul prato dell’Allianz Arena di Monaco, i padroni di casa della Germania hanno vinto contro la Scozia per 5-1.

Vittoria devastante per i padroni di casa

I tedeschi sono passati subito in vantaggio sbloccando il match con Florian Wirtz e poi hanno trovato il raddoppio con Musiala del Bayern Monaco. Al termine della prima frazione, un intervento maldestro regala un penalty alla Germania e lascia gli scozzesi in dieci uomini. Rigore trasformato da Havertz e 3-0 dopo i primi 45'.

In rete anche Füllkrug

Nella ripresa, il copione non cambia e i padroni di casa trovano un altro gol grazie a Niklas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund. Verso la fine del match, c'è una piccola gioia anche per i britannici, che chiudono perdendo 5-1, perché all'ultimo minuto Emre Can l'ha messa all'angolino.