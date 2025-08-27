VIDEO FN - Fiorentina in campo verso il Polissya. Tutti presenti per l'allenamento della vigilia
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Fiorentina in campo al Viola Park per la rifinitura in vista della gara di domani sera, ritorno dei playoff di Conference League contro il Polissya a Reggio Emilia. Tutti presenti all'allenamento, anche Kean che ovviamente - pur non potendo essere della partita in quanto squalificato - si è allenato con i compagni. Particolarità: il campo adiacente a quello dove si svolge l'allenamento, come si evince dal video di Fiorentinanews.com, è attualmente non utilizzabile in quanto in fase di rizollamento.
