E ora Kouame potrebbe allungare il proprio matrimonio con la Fiorentina: Via alle trattative

Il matrimonio fra la Fiorentina e l'attaccante Christian Kouame potrebbe prolungarsi ancora.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, oltre a far scattare l'opzione sull'attuale contratto in essere, ha avviato le manovre per prolungare il proprio accordo fino al 2027.

Il 25enne ivoriano è stato decisivo nella vittoria contro l'Atalanta, visto che ha realizzato la rete del 3-2 finale.