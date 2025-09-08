Il report medico del Napoli: "Per Rrahmani è lesione al bicipite femorale"

"Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra": è questo il report del Napoli sulle condizioni del difensore Amir Rrahmani dopo l'infortunio accusato in Nazionale.

Adesso c'è l'ufficialità

L'ex Verona salterà sicuramente la partita contro la Fiorentina di sabato, valida per la terza giornata di Serie A, e forse anche quella col Manchester City di Champions League del 18 settembre.

Il comunicato del Napoli

"Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico. Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".