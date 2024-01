La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa opta per una Viola offensiva. Out Ievoli e Vigiani, ancora presto per Luis Balbo

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia Primavera.

Galloppa fa i conti con le assenze Ievoli e Vigiani, out entrambi per infortunio, e manda in campo una Viola molto offensiva. Tognetti in porta, linea a quattro in difesa con Fortini, Baroncelli, Biagetti e Romani. In mezzo al campo prendono posto Harder e Gudelevicius. Padilla, Rubino e Braschi dietro l'unica punta Fallou Sene.

Ancora presto per il nuovo arrivato, classe 2006, Luis Balbo. Via al match alle ore 18.

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Fortini, Baroncelli, Biagetti, Romani; Harder, Gudelevicius; Padilla, Rubino, Braschi; Sene. All.: Galloppa.

Roma: Marin, Plaia, Misitano, Pisilli, Pagano, Costa, Oliveiras, Keramitsis, Mannini, Vetkal, Bah. All.: Guidi.