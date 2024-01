E semifinale sia. Come in campionato, la Fiorentina lascia subito al Bologna il primato nel possesso palla (alla fine 37% contro 63% dei rossoblù). Sapendo di non avere frecce al proprio arco, o quanto meno di averle spuntate, i viola alzano le barricate, anche se è contro la loro natura.

La tigna di Ranieri e compagni

La tigna di Ranieri e compagni e, come in altre occasioni in questa stagione, la benevolenza della sorte, permettono a Christensen di non subire reti.

I voti e i giudizi

Kayode – 7 – Praticamente gioca da ala destra, costruisce ripartenze e scodella alcuni buoni cross. Si mangia il campo in su è giù e pure un gol.

Ikone – 4 – Avete presente l’uomo giusto al posto giusto? Lui no.

Biraghi – 5 – Il ruolo di esterno a cinque non fa per lui e le discese di Posch e Orsolini lo mettono costantemente a disagio.

Italiano – 7 – Fa di necessità virtù. Mette in campo tutto ciò che ha questa Fiorentina depurata di infortunati, nazionali e giocatori in partenza (che nessuno rimpiangerà). Cambia modulo e rinuncia da subito al possesso palla. La Dea Bendata pare avere per lui un occhio di riguardo, anche questa è una dote. Speriamo lo abbia anche la proprietà già in ritardo sul mercato di gennaio.

