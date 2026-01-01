Il giornalista di Sky Stefano Borghi ha espresso molte perplessità sulle possibilità di salvezza della Fiorentina sul proprio canale YouTube. Borghi si è detto assai scettico che la squadra viola riesca ad evitare la retrocessione.

‘Non si può perdere scontro diretto come quello di Parma’

"L'elefante viola condiziona tutta la zona retrocessione. Continuo a parlare della Fiorentina con colleghi ed addetti ai lavori e non c'è uniformità di giudizio nè chiarezza. Penso che la situazione sia veramente veramente compromessa. Quanto accaduto fino adesso non può essere cancellato immediatamente e totalmente. La Fiorentina aveva battuto 5-1 l'Udinese, se davvero c'è questo valore schiacciato e sommerso ma che può riemergere, allora dai almeno continuità di risultati e prestazioni: non puoi andare a perdere uno scontro diretto la settimana dopo contro il Parma, per nessun motivo. Mi fa pensare che ci voglia tantissimo per stappare la Fiorentina".

‘Non credo la Fiorentina riuscirà a salvarsi’

“È in arrivo un dirigente esperto come Paratici, un uomo che se arriva a Firenze è perché crede di poter ribaltare la situazione, ma è uomo di mercato, di rapporti, di trattative. Alla Fiorentina serve un dirigente da trono in società, quasi un ‘dittatore’, che prenda in mano la situazione. Serve un mercato che stravolga la rosa, perché sono accadute cose all'interno del gruppo che non possono essere superate semplicemente. Dovessi scommettere 10 centesimi, li scommetto sulla Fiorentina che non ce la fa a salvarsi. Penso sia molto complesso per una squadra come quella vista finora vincere 3 partite di fila”.