L'allenatore vincente stasera è Walter Mazzarri, che con il suo Napoli ha eliminato la Fiorentina dalla Supercoppa. Così il tecnico labronico a Mediaset:

"Ho visto la partita ha giocato prima che arrivassi a Napoli, dove ha vinto 3-1 e ho pensato che Italiano avrebbe riproposto le stesse cose. Lì c’era il Napoli al completo e ho visto una sofferenza incredibile per cui ho pensato di dare più protezione, la Fiorentina sta meglio di noi e quando palleggia sa cosa fare, non riuscivamo a starle dietro. Era l’unico modo per affrontare questa Fiorentina, che aveva messo in enorme difficoltà i ragazzi l’ultima volta.

Zerbin? Per me ha delle doti incredibili, ora c’è l’esterofilia per cui si guarda poco in casa e si puntano i giocatori stranieri. Ha fatto dei grandi passi avanti, gli è mancata tranquillità finora per cui va aspettato".