La Fiorentina scalda i motori per gennaio: nel mirino un centrocampista fresco di centesima presenza in Nazionale

L'esperto di mercato Ekrem Konur torna a parlare di Fiorentina: il club viola starebbe monitorando con attenzione un centrocampista dell'Olympique Marsiglia.

Aria invernale

Con un post sui propri canali X, il giornalista ha spiegato che, nonostante l'interesse anche della Juventus, sarebbe la Fiorentina ad essere in vantaggio per l'ingaggio su Pierre-Emile Hojbjerg. Il Marsiglia ha aperto alla cessione per liberarsi di un ingaggio pesante di un centrocampista di esperienza (classe '95) che ha un contratto in scadenza nel 2028.

Palla al giocatore

Konur ha specificato che, già nella sessione di mercato invernale, la Fiorentina potrebbe affondare il colpo. Tuttavia, resterà decisiva la volontà del giocatore che, l'anno scorso, aveva specificato che ‘non si sarebbe trasferito in una squadra qualunque’, qualora avesse dovuto lasciare Marsiglia.