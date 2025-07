Sohm piace alla Fiorentina, ma c'è ancora troppa distanza fra le parti. La richiesta del Parma ha comunque margine: la situazione

La Fiorentina guarda con interesse alla propria situazione a centrocampo, con fitti contatti con il Parma. Adrian Bernabé è distante, vista la richiesta del club emiliano, e non sembrano esserci grandi margini per far scendere il costo sotto i 20 milioni di euro. Per Simon Sohm, invece, ci sono maggiori possibilità, ma ancora tanta distanza.

La Gazzetta di Parma conferma l’interesse della Fiorentina per Simon Sohm. I crociati valutano la cessione e, davanti a una proposta economica ritenuta congrua, sarebbero disposti a lasciar andare lo svizzero. Il club viola avrebbe preparato la prima offerta, che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma è ancora troppo poco per quanto chiesto dal Parma, ovvero circa 20 milioni. Una cifra molto alta, ma che trova margine di trattativa per un punto d'incontro tra i club, viste le esigenze.