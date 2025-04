L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando della situazione attuale in casa viola. Sulla sfida contro il Betis: “Ambiente carico? Meglio, ti dovrebbe caricare. A me il pubblico avverso esaltava sempre, tanto meglio tirare fuori ogni lato del proprio carattere. Pronostico? La vedo come un 50 e 50. Devi saper lavorare mentalmente, anche con la consapevolezza che non è una finale. Si può cambiare modo di giocare in base alla partita”.

E aggiunge: “Non è che la Fiorentina può permettersi di andare a Siviglia e di imporre il proprio gioco, pretendendo di dominare. Non è così. Sicuramente il Betis spingerà molto di più e metterà in grave difficoltà la Viola, la loro qualità e il loro valore sono fattori da considerare. Palladino e la squadra dovranno essere bravi nel sacrificio, soprattutto in fase difensiva. Si può comunque attaccare, esaltando le verticalizzazioni. L'importante è non dimenticare che ci sono i novanta minuti al Franchi”.