L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara col Betis: “Non c'è una favorita, entrambe possono vincere. In partite del genere conta più l'aspetto mentale, la capacità di approcciare il match nel modo giusto. Non so se Kean partirà dall'inizio, a questo punto della stagione un allenamento in più o in meno non fa la differenza. Ciò che conta è la testa e la qualità, Kean ti permette di giocare in profondità, cosa che con Beltran non puoi fare”.

“In certe partite conta la personalità”

Poi ha aggiunto: “Mi aspetto un Betis subito aggressivo, ci sarà un'atmosfera infernale allo stadio e la Fiorentina dovrà essere brava a non abbassarsi troppo. Sono partite in cui serve personalità, ci sta che i viola giochino di rimessa ma non devono esagerare nel difendersi né pensare a portare a casa un pareggio, anche se ovviamente sarebbe un ottimo risultato fuori casa".

“Ranieri dovrebbe dare l'esempio”

Infine su Ranieri: “La fascia di capitano l'ha responsabilizzato, ma a volte rischia di farsi ammonire inutilmente con le sue proteste. Tecnicamente sta facendo una stagione straordinaria, ma negli atteggiamenti deve migliorare e dare l'esempio in quanto capitano. Adli o Fagioli? In questo momento vedo meglio l'ex Milan”.