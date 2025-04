VIDEO FN - La Fiorentina in partenza per Siviglia: presenti Kean, Colpani e anche i calciatori fuori lista

La Fiorentina è pronta a partire per Siviglia. Poco fa la squadra viola è arrivata all'aeroporto di Peretola, con tutti i suoi effettivi a disposizione (tranne Dodo) compresi Andrea Colpani, alla prima convocazione dopo una lunga assenza, e Moise Kean, rientrato dopo l'assenza per motivi familiari dei giorni scorsi. Presenti anche Pablo Mari e Ndour, che non potranno giocare essendo fuori dalla lista UEFA ma hanno voluto comunque restare accanto alla squadra. Ecco il video della partenza della squadra realizzato da Fiorentinanews.com: