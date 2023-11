Amoruso: "Complimenti alla Fiesole ma poi per i giocatori non cambierà molto, sono meno legati alla tifoseria rispetto al passato"

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha commentato le decisioni intorno a Fiorentina-Juventus, che si giocherà questa sera al Franchi:

"Il calcio poteva dimostrare di aver poter fare qualcosa in più. Non credo che sarebbe stato un gran problema per il calendario di Serie A, si è mancato di rispetto alle persone che non ci sono più e che hanno perso tutto. Ineccepibile il comportamento della Fiesole nelle zone alluvionate, complimenti.

Per quanto riguarda la Curva vuota, mancherà lo spettacolo degli spalti ma ai giocatori cambierà poco. Vivono a Firenze ma non sono stati colpiti direttamente. Non è la stessa cosa giocare senza la parte calda del tifo ma ormai non sono più legati alla tifoseria come lo eravamo noi. Mi aspetto che la Fiorentina devolva l'incasso alle famiglie alluvionate".