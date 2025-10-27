Benedetto Ferrara: "C'è un virus al Viola Park, sarebbe l'ora di prenderne atto. E di guarire la Fiorentina"

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la caotica partita fra Fiorentina e Bologna, terminata 2-2, nel suo consueto editoriale sulle pagine de La Nazione.

Una media da incubo

Un pareggio che smuove, seppur di pochissimo, la classifica della Fiorentina. I viola rimangono però nei bassofondi impantanati nella lotta salvezza: “La media in campionato racconta 0,50 punti a partita - scrive Ferrara senza mezzi giri di parole - Basterebbe questo per prendere decisioni”.

Messaggio alla proprietà

Ferrara continua mandando un messaggio chiaro alla società gigliata: “Tra vittorie che non arrivano e il gioco del calcio che sembra aver abbandonato il Franchi, forse sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. C'è un virus al Viola Park, sarebbe l'ora di prenderne atto. E di guarire la Fiorentina”.