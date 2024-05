Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di campionato tra Empoli e giallorossi, soffermandosi sulla possibilità di qualificarsi in Champions League della squadra capitolina. La situazione potrebbe dipendere dall’esito del recupero tra Atalanta e Fiorentina, che si giocherà il prossimo 2 giugno. Infatti, per giocare la massima competizione europea la Roma dovrebbe arrivare sesta in Serie A e sperare che l’Atalanta non raccolga più di due punti nelle ultime due partite contro Torino e Fiorentina.

‘La gara pesa più per l’Empoli ma vogliamo fare più punti possibili'

“Come ogni partita ci sono sempre degli addii, io devo pensare a mandare in campo la squadra migliore. Chiaro che la gara pesa più per l’Empoli, ma noi vogliamo fare più punti possibile anche per continuare il trend del nostro campionato: basta vedere il Genoa che ci ha dato del filo da torcere ed è giusto".

‘Non aspetteremo favori, difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta'

"Faremo la nostra partita. Onestamente, è difficile che l’Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Io avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare degni, ci sono aspetti positivi”.