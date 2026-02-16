​​

Corriere Fiorentino: I segnali di Vanoli che fanno ben sperare

Redazione /
Corriere Fiorentino

Sono ben tre le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino

Pagina 2

Si inizia con: “Ammucchiata salvezza”. Ovvero: “Coraggio, pressing, gestione del vantaggio e dei cambi: i segnali di Vanoli fanno ben sperare. E il pareggio tra Cremonese e Genoa accorcia la classifica”. 

Pagina 3

Occhi puntati su due protagonisti: “Kean segna, Fagioli dirige Ora i due trascinatori viola puntano anche il Mondiale”. Sottotitolo: “Gli ex bianconeri protagonisti: Nicolò è il faro della squadra”. 

Pagina 4 

Giovedì l'impegno in Conference. Sui prossimi avversari: “Giovani, in ascesa, primi in campionato e con un alleato in più: il grande freddo”. Sottotitolo: “I giallorossi dello Jagiellonia giovedì ospiteranno i viola a Bialystok, in Polonia. Dove è prevista neve”. 

