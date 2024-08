Cairo risponde ai tifosi del Torino: "Grande vittoria, ma sono amareggiato per la contestazione"

Ieri è stata una giornata particolare, in casa Fiorentina: il tifo ha espresso il proprio disappunto nei confronti della società come raramente è accaduto in tempi recenti. Anche a Torino, molto più in grande, i tifosi hanno contestato il presidente Urbano Cairo, muovendosi in piazza prima della gara vinta contro l'Atalanta.

“Grande amarezza per la contestazione”

Proprio il presidente Cairo ha commentato il tutto: “Felice per la vittoria di ieri , complimenti ai ragazzi e al Mister per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione”.