Al Corriere dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni Marco Casamonti, l'architetto del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, per spiegare come mai si sono allungati così tanto i tempi dell'inaugurazione: “Per due stadi dedicati a giovani e bambini la legge impone gli stessi paletti di San Siro e dell'Olimpico. Parliamo di normative vetuste che non aiutano chi ha visione e decide di investire, come Commisso e la Fiorentina. Volevamo due mini-stadi senza barriere”.

E poi prosegue: "Non è stato possibile e quindi abbiamo rinunciato alla deroga che avrebbe ulteriormente allungato i tempi, tornando al progetto tradizionale".