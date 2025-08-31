Asllani e un battesimo di fuoco... contro la squadra che lo ha corteggiato per un'estate intera

Prima chiamata con il Torino per Kristjan Asllani, che stasera sarà a disposizione di Marco Baroni per la gara contro la Fiorentina, valida per la seconda giornata della Serie A 2025-26.

“Ha fortemente voluto venire qui”

Il centrocampista albanese, che aveva saltato il match dell'ex con l'Inter di lunedì scorso, potrebbe fare il suo esordio assoluto in granata, come fatto intuire ieri il tecnico del Toro in conferenza stampa: "Sta bene, ha voluto fortemente venire qui: valuterò l'ultimo allenamento, ma è probabile che sia della gara".

Sfida a centrocampo

Insomma, la Fiorentina è pronta a sfidare un ex obiettivo di mercato, corteggiato a lungo questa estate. D'altro canto, Pioli potrà beneficiare degli arrivi in mezzo al campo di Sohm e Nicolussi Caviglia, entrambi convocati per la gara di questo pomeriggio.