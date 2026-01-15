Lavori al Franchi, si sposta il mercato al Campo di Marte. "Una soluzione necessaria per lo stadio"

Il mercato rionale di Campo di Marte resta nell’area dello Stadio, per la precisione sul lato Maratona accanto alla pista di skateboard, anche durante lo spostamento temporaneo necessario per l’avanzamento dei cantieri che interessano l’Artemio Franchi.



I 24 posti per i banchi degli ambulanti sia alimentari che non alimentari sono trasferiti provvisoriamente nella nuova area da questa settimana, a una distanza di 200 metri a piedi dalla posizione ordinaria (il mercato effettua sempre il solito orario dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14).

La nuova area

L’area individuata per il trasferimento provvisorio del mercato di Campo di Marte nel periodo di permanenza resterà sempre accessibile da viale Paoli, viale Nervi e con un percorso pedonale dall’area che ospita il rionale nel suo assetto ordinario.



La decisione riguardo al luogo temporaneo per il mercato rionale di Campo di Marte è stata decisa e condivisa lo scorso dicembre a seguito di un sopralluogo a cui hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini, i responsabili delle direzioni Attività Economiche e Servizi Tecnici del Comune di Firenze, le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e Cna e una rappresentanza degli ambulanti del rionale. La soluzione è stata individuata a seguito della verifica di fattibilità valutata direttamente sul posto dai tecnici e da tutte le parti interessate, impegnate in un confronto per trovare la migliore alternativa sia per gli esercenti che per i cittadini che fanno acquisti al mercato.

Le parole dell'assessore

“E’ una soluzione necessaria all’avanzamento dei lavori per lo Stadio Franchi che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria e i rappresentanti degli operatori – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – i primi giorni sono necessari ad andare a regime e siamo disponibili ad apportare migliorie. Saranno sempre garantiti gli accessi da Paoli, Nervi e a piedi dall’area del mercato ordinario che si trova a 200 metri di distanza. Ringraziamo le associazioni di categoria e gli operatori che hanno partecipato alle riunioni e ai sopralluoghi per il loro importante impegno nel trovare assieme la miglior soluzione temporanea, oltre agli uffici dell’Amministrazione comunale e al Presidente del Q2 per la collaborazione e il lavoro sul territorio”.

