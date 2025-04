Sul momento attuale in casa Fiorentina, l'ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “Sembra che Palladino voglia quasi limitare le doti offensive della Fiorentina. L'obiettivo di quest'anno è portare un trofeo a Firenze per poi modificare qualcosa l'anno prossimo. Nonostante Palladino abbia solo tre anni di esperienza in Serie A, ha comunque fatto fare alla Fiorentina un ottimo campionato”.

Sul paragone con Vincenzo Italiano a Firenze: “Il paragone potrebbe essere stato destabilizzante, visto il grande lavoro che ha fatto il tecnico del Bologna in viola. La partita contro il Cagliari? Penso che vincerà la Fiorentina”.