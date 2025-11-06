Sohm: "Appena l'avversario ci pressa andiamo in difficoltà. E' difficile dire cosa ci paralizza"

Protagonista nonostante la sconfitta, Simon Sohm a Sky ha parlato così dopo il 2-1 subito dal Mainz:

"Fa male, anche se giochiamo meglio fanno sempre gol gli altri. Questo è un momento difficile per noi, dobbiamo far meglio. Paura? Non lo so, si vede però che non stiamo vivendo un momento semplice. Se l’avversario fa un po’ di pressione è difficile per noi giocare ma il nostro obiettivo è alzare il livello.

Cosa ci paralizza? E’ difficile da dire, abbiamo giocato anche bene e poi anche se siamo sopra di un gol, se c’è pressione dell’avversario… è difficile".