Weah dice no al Nottingham di Milenkovic: vuole convincere la Juventus. Ma Tudor appoggia la sua cessione e guarda in casa Fiorentina per sostituirlo

C’è un’ennesima storia di mercato che connette Fiorentina e Juventus. La squadra di Igor Tudor, impegnata nel Mondiale per Club in USA, starebbe pensando alla cessione di Timothy Weah. L’americano, però, non considera l’opzione Nottingham Forest, dove gioca l’ex viola Milenkovic: vorrebbe rimanere in bianconero e provare a convincere Tudor. Che però pare avere altri piani.

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, Tudor ha dato l’ok alla società per cedere Weah. E per sostituirlo, piace molto un profilo come Dodô. Occhio alla concorrenza brasiliana: come già accennato, ai bianconeri interessa anche Wesley.