Beppe Accardi: "Beste può essere un investimento per il futuro, Faraoni una garanzia per il presente. Pierozzi? Se lo vuole Sabatini..."

L'ex calciatore e operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato così a Lady Radio del mercato della Fiorentina: “Beste? Il fatto che a gennaio costi 10 milioni dimostra il suo valore, però poi bisogna capire quanto ci mette ad ambientarsi alla Serie A e al calcio di Italiano. Vero anche che Beste potrebbe essere un acquisto non solo per l'immediato, ma anche per il futuro. Mazzocchi? Piace a tanti club, bisognerà vedere chi sarà più veloce e più convincente”.

E poi su Faraoni: “E' un giocatore d'esperienza, che darebbe sicuramente garanzie. Se questi sono i nomi, penso che la Fiorentina si stia muovendo molto bene. Brekalo? E' un tipo di giocatore che sul mercato ha sempre un certo appeal, magari anche in prestito con diritto od obbligo di riscatto. Pierozzi? Il fatto che lo voglia una vecchia volpe come Sabatini alla Salernitana fa capire che il ragazzo vale. Ovviamente per lui si parlerebbe di prestito, perché è un patrimonio che la Fiorentina deve valorizzare e tenersi stretto".