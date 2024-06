Il retroscena incredibile di Ikoné: c'è lui dietro alla rottura tra Thiago Motta e il Bologna

Dovrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato Jonathan Ikoné ma poteva già farlo a gennaio scorso quando, come svelato dal Corriere Fiorentino, a richiederlo era stato Thiago Motta per il suo Bologna. Il tecnico italo-brasiliano si scontrò però con la resistenza del ds Sartori, che a sua volta impedì il percorso opposto a Karlsson. Da lì poi uno dei motivi di rottura tra le parti, prima della separazione a fine stagione.