Lo stadio Curva Fiesole ricorda così il "fiorentino" Barone - FOTO FN

Da pochi minuti avvenuto il calcio di inizio di Fiorentina-Inter Femminile, gara di Poule Scudetto del campionato di Serie A. Partita fondamentale per le sorti della Viola di De La Fuente, che dopo aver perso una settimana fa a Sassuolo, cerca riscatto per riavvicinarsi alla Juventus in classifica.

Omaggio per Barone

Questa partita, però, è anche la prima da quando Joe Barone se n'è andato. Il compianto ex dg viola è scomparso pochi giorni fa e allo stadio Curva Fiesole del Viola Park sono apparsi alcuni striscioni in suo onore, come vi mostriamo in seguito (immagini di FiorentinaNews.com):