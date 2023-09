I convocati della Fiorentina: con il Frosinone torna Nico Gonzalez! Ok Ikone

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della trasferta di domani contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Oltre ai lungodegenti Mina, Pierozzi e Castrovilli il tecnico gigliato dovrà fare a meno anche di Dodo, che questo pomeriggio si sottoporrà ad un operazione dopo il brutto infortunio al legamento crociato. Nessun problema invece per Nico Gonzalez che, dopo l’esclusione di domenica scorsa, torna regolarmente nella lista dei disponibili. Nessun problema anche per Bonaventura e Ikone, regolarmente convocati. Nuova apparizione per Vannucchi.

Questa la lista completa dei convocati:

Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Gonzalez, Ikone, Infantino, Kayode, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano, Vannucchi.