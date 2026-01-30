Dalle voci sulla Fiorentina all'addio alla Serie A: Asllani giocherà in Turchia

Il nome di Kristjan Asllani era gravitato nell'orbita Fiorentina, ma poi la società viola ha virato su altri nomi (Brescianini e Fabbian, in attesa di un calciatore più muscolare) per il centrocampo. Il calciatore albanese, tuttavia, lascerà comunque il Torino e più in generale il campionato di Serie A.

Chance in Turchia

Come riporta TMW, Asllani diventerà infatti un calciatore del Besiktas. L'affare si è chiuso in queste ore sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra tra i 12 e i 13 milioni. Un'occasione di rilanciarsi per Asllani, che al Torino (così come d'altronde all'Inter) non è mai riuscito a imporsi come avrebbe voluto.