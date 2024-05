Cosa rimarrà del reparto sudamericano viola? Quotazioni alte per Dodô e Beltran...ma sono pochi i sicuri superstiti

La Gazzetta dello Sport si concentra su quelli che potranno essere gli addii in casa Fiorentina nella prossima sessione di mercato estiva. Diversi giocatori sudamericani hanno molta richiesta sul mercato e la società viola dovrà valutare il da farsi con loro.

Sicuro l'addio di Arthur, brasiliano che tornerà alla Juventus dopo il prestito e il mancato riscatto da 20 milioni. Piacciono molto invece Quarta e Nico Gonzalez, il secondo specialmente in Premier League. La Fiorentina dovrà attentamente valutare le possibilità che ci saranno per loro. Scontato invece l'addio in sordina di Infantino, altra scuola argentina.

Con la permanenza più certa il brasiliano Dodô, che sembra essersi rimesso in sesto al 100% dopo il brutto infortunio, e l'argentino Beltran sul quale l'investimento è stato importante e c'è voglia di puntare su di lui.