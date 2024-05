La finale di Conference persa obbliga la Fiorentina a serrare i tempi anche per quanto riguarda il futuro. Commissso nei prossimi giorni incontrerà Italiano per un summit d'addio dopo questi tre anni, con il tecnico viola che stringerà con il Bologna per chiudere l'affare.

Dal canto suo la società viola ha in mente di chiudere l'affare con Raffaele Palladino, che ha già preallertato Galliani ed è pronto ad approdare in viola. Sul tavolo c'è un contratto biennale con opzione per la terza stagione, da discutere alla presenza dell'agente dell'allenatore, Beppe Riso.

Le tessere del mosaico dovrebbero andare a coincidere tutte nel giro di una settimana, anche perché fretta ne ha anche la squadra brianzola, che vuole Nesta come successore di Palladino. Lo scrive il Corriere dello Sport.