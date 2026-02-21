Richardson esce e il Copenhagen riagguanta l'Odense. Giallo e cambio per il centrocampista della Fiorentina

Dopo l'ottima prova contro il Nordsjaelland nonostante la sconfitta della propria squadra, il marocchino classe 2002 Amir Richardson non ha brillato oggi in casa dell'Odense col suo Copenhagen. Il centrocampista della Fiorentina in prestito in Danimarca è stato sostituito al 60', dopo una prova opaca e un cartellino giallo rimediato.

Pari insperato

Il Copenhagen ha riagguantato l'Odense dopo l'ingresso di Clem al posto del calciatore viola, chiudendo 2-2 una gara che perdeva 2-0 fino al 65esimo. I gol di Larsson e dell'ex Cagliari Hatzidiakos regalano un punto alla squadra della capitale danese, che resta però in una posizione molto amorfa di classifica.

Tutto sulla coppa

La squadra di Richardson ha invece vinto 2-1 nell'andata della semifinale di Coppa di Danimarca, contro il Viborg in casa, partita in cui il calciatore di proprietà della Fiorentina è subentrato al minuto 68. Il ritorno è programmato per il 7 marzo, e i biancoblu cercheranno l'accesso alla finale della competizione