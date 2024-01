L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da Mediaset in vista della semifinale di Supercoppa contro il Napoli.

"E' per noi un grande orgoglio e una grande soddisfazione poter fare questa competizione - ha detto Italiano - cercheremo di ben figurare. Il Napoli ha vinto lo scudetto e ha a disposizione grandi campioni, ma noi daremo battaglia".

In campionato le cose sono andate bene per la Fiorentina contro gli azzurri: "E' passato diverso tempo da quella partita, ora c'è un allenatore nuovo e una storia che sarà diversa. Proveremo a mettere in difficoltà una squadra che, almeno sulla carta, è più forte di noi".

E ancora: "E' una partita che richiede attenzione e compattezza. Ci saranno novanta minuti e gli eventuali rigori, può accadere di tutto. Noi abbiamo vissuto una prima parte di stagione positiva, siamo dentro a tutte le competizioni e abbiamo una bella classifica in campionato. Lavoreremo sui nostri punti di forza, cercando di esaltare i giocatori di qualità".

A proposito di giocatori di qualità, c'è Gonzalez che si riaffaccia: "Si è aggregato alla squadra dopo tanto tempo, è guarito e questo vuol dire tanto, e presto lo avremo a disposizione. Si è aggregato anche Dodo, un altro elemento che potrà darci una grande mano da qui a fine stagione".