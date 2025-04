Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli e il calciatore del Newcastle Sandro Tonali, molto difficilmente verranno processati di nuovo. Si sono già confessati nel 2023 e hanno scontato la sanzione in merito al periodo che li ha riguardati. L'attenzione passa dunque a quegli altri giocatori indagati, da Zaniolo a Perin, passando per Florenzi, Di Maria e tanti altri, per capire se ci siano puntate irregolari sul calcio.

La storia aggiunge un arbitro indagato: il caso che ha coinvolto Tonali e Fagioli

Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attenzione della Procura di Milano e di Giuseppe Chinè si è spostata sull'arbitro Pietro Marinoni della sezione di Lodi, indagato per aver sfruttato le proprie conoscenze nell'ambito professionistico. Ha essenzialmente agganciato calciatori portandoli su siti di scommesse illegali; uno di questi è proprio Tonali, come ha raccontato il calciatore stesso. Il fischietto è finito tra gli indagati.