Champions League, sarà ancora una squadra inglese a trionfare?

La Champions League deve ancora entrare nel vivo, e questo accade nella maniera più intensa possibile successivamente ai gironi, quando si conoscono per davvero le principali candidate al successo finale. Ovviamente, in base alla composizione delle rose delle varie squadre partecipanti, si possono già azzardare delle ipotesi su chi alzerà l’ambito trofeo nella finalissima, programmata per l’edizione 2023/2024 nell’affascinante scenario del Wembley Stadium nella serata di sabato 1 giugno 2024.

Dopo il successo del Manchester City di Guardiola della scorsa edizione ad Istanbul contro l’Inter, a detta degli esperti di scommesse champions league, è ancora una formazione inglese ad avere le maggiori possibilità di aggiudicarsi la cosiddetta ‘coppa dalle grandi orecchie’: alle quattro formazioni d’oltremanica è stata infatti assegnata la quota di 1.93, mentre alle spagnole 3.65, alle tedesche 4.85 ed alle italiane appena l’8.50 e, ancor più staccate, i team francesi con 14.00!

Fiducia piena quindi, nell’ordine, a Manchester City, Arsenal, Newcastle e Manchester United, e noncuranza di quanto in realtà è accaduto l’anno scorso. Le considerazioni dei Bookmakers erano pressoché simili alle attuali, ma poi in semifinale furono solo i Citizens ad arrivare, in compagnia degli spagnoli del Real Madrid e delle italiane Inter e Milan.

Ovvio che le formazioni della Premier League abbiano un indubbio vantaggio, essendo tutte particolarmente ricche, con rose numericamente e tecnicamente importanti, ma poi conta il cammino che ogni squadra è chiamata a fare, i sorteggi più o meno favorevoli. L’arrivo in tandem nella passata edizione delle italiane Inter e Milan, da questo punto è particolarmente indicativo, condizionato positivamente come fu da qualche colpo di fortuna nel pescare gli avversari ‘giusti’.

Però è anche vero che, le prime sfide dei gironi non hanno evidenziato dappertutto questo sbandierato strapotere: lo United è ancora a zero e rischia di uscire al primo turno, l’Arsenal ha già perso una gara con il Lens, il Newcastle guida il girone del Milan ma, proprio contro i rossoneri, ha rischiato grosso (0-0 il finale). In realtà è solo il solito Manchester City a fare la ‘voce grossa’ e il punteggio pieno nel gruppo G lo dimostra. Inglesi dunque forti, indubbiamente, ma è soprattutto la squadra di Guardiola quella maggiormente titolata, le altre sono abbastanza in linea con le altre big d’Europa, italiane comprese.