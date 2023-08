Graziani: "Jovic non ha il fuoco dentro, non gioca con la rabbia addosso. Nzola? A Firenze farebbe anche meglio dei 10 gol con lo Spezia"

Francesco, per gli amici Ciccio, Graziani ha espresso la sua opinione sull'attacco della Fiorentina, che a poche settimane dall'inizio della nuova stagione rappresenta ancora un rebus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da Radio Bruno:

“La punta va presa per forza, subito, una che segni 15/20 gol. Ripartire con Cabral e Jovic sarebbe un azzardo. Jovic non gioca con il fuoco dentro, dovrebbe giocare con rabbia, ma è una seconda punta e potrebbe stare insieme a Cabral come successe nella sconfitta contro l'Inter in casa".

E su Nzola: “Ha segnato più di 10 gol giocando nello Spezia retrocesso, a Firenze potrebbe farne anche di più”.