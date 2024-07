E se lo sconto lo chiedono alla Fiorentina? La paradossale strategia del Man Utd per Amrabat

Se ne parla sempre poco ma uno dei problemi cruciali del mercato viola è rappresentato da Sofyan Amrabat, pesante a livello di ingaggio, nessuna voglia di rimettersi la maglia viola e ancora due anni di contratto (allungato in funzione dell'ultimo prestito). Il Man Utd l'ha rispedito al mittente senza troppi patemi d'animo, disinteressato al riscatto a 20 milioni. Non è detto però, secondo il Corriere dello Sport, che la porta sia chiusa definitivamente: gli inglesi potrebbero per assurdo chiedere uno sconto alla Fiorentina. Un po' ciò che regolarmente fa la società viola per chiudere i suoi affari: vedremo se prevarrà più l'orgoglio o l'esigenza di liberarsi dell'ex Verona.