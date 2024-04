Ammonito durante la sfida contro la Lazio per un fallo commesso ai danni di Pedro, Juan Cabal che era diffidato salterà Hellas-Fiorentina in programma per la prossima giornata di Serie A.

Un cartellino, quello rimediato dal colombiano, che gli costerà una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo. Baroni sarà dunque senza il suo terzino sinistro titolare contro i viola.