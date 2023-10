Parisi: "Ho visto la delusione negli occhi dei miei compagni. Venire a Roma e fare una prestazione come la nostra non è da tutti"

Grande prestazione di Fabiano Parisi a Roma. L'esterno della Fiorentina è stato probabilmente il migliore in campo tra i viola: “Fa malissimo perdere così - ha detto a Sky - ho visto anche la delusione che c'è negli occhi dei miei compagni. Venire a Roma e fare una prestazione come la nostra non è da tutti, ma non portiamo a casa nemmeno un punto ed è un vero peccato. Sono due sconfitte di fila che sono difficili da digerire. Adesso viene una squadra importante come la Juventus e i dettagli faranno la differenza”.

Poi ha aggiunto: “Destra o sinistra, per me non fa la differenza. Posso saltare l'uomo facilmente a destra e appoggiare la palla ai compagni. Peccato per la prestazione di oggi perché meritavamo di più”.

E infine: “Per un terzino sinistro fare l'esterno destro è difficile, ma mi piace entrare nel campo col mio piede preferito, puntare l'uomo e fare superiorità”.