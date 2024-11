Senza Zapata, l'emergenza del Torino continua. L'alternativa low-cost è un ex Fiorentina spaesato al Milan

Un ex Fiorentina potrebbe tentare di sopperire una grave emergenza in casa Torino. Il grave infortunio di Duvan Zapata, avvenuto un mese e mezzo fa, ha lasciato ai granata un attacco dalle polveri bagnate e un'emergenza da risolvere quanto prima. Può dare una mano il mercato di gennaio.

Un ex Fiorentina per l'attacco del Torino?

Vagnati è alla ricerca di un'alternativa low-cost per sostituire Zapata. Come riporta il portale de La Stampa, l'ultima idea è Luka Jovic. L'ex viola ha il contratto in scadenza con il Milan nel 2025 e sarebbe già contento di partire anticipatamente, anche a prezzo ribassato. Ai rossoneri, per altro, interessa Samuele Ricci del Torino e ciò potrebbe agevolare la trattativa.