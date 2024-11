Continuano i tormenti di Jovic nel post Fiorentina: una da titolare e poi la pubalgia che lo terrà fuori anche in questo week end

Di fatto la miglior stagione degli ultimi anni per Luka Jovic è destinata a rimanere quella di Firenze, dove quantomeno aveva trovato un po' di continuità, anche fisica, per arrivare a segnare 14 reti, tra Serie A e Conference. Poi la migrazione al Milan, qualche gol da subentrante e quest'anno il ritorno dei vecchi problemi fisici, la pubalgia in particolare che lo terrà fuori anche dal match di questo week end con il Monza. E dire che la stagione del serbo si era aperta addirittura con la titolarità contro il Torino: un'ora in campo salvo poi collezionare altri 18 minuti in totale, prima di sparire.