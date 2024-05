Brekalo in Croazia con l'obiettivo Europei, ma Dalic lo snobba totalmente. Ci sono invece due ex Fiorentina tra i convocati

Aveva detto di essere andato all'Hajduk Spalato anche per provare a rientrare nei convocati di Dalic per Euro2024, ma la delusione per Brekalo è oggi realtà. L'ex attaccante della Fiorentina non è stato inserito tra i giocatori a disposizione della Croazia per l'Europeo, nemmeno tra i possibili sostituti.

In lista ci sono invece due ex viola: Marko Pjaca è convocato, mentre Toni Fruk è stato inserito tra i possibili sostituti in caso di infortuni. Entrambi attualmente giocano in patria, nel Rijeka.