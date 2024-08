Il lungo capitolo esuberi: Brekalo ha estimatori in Serie A, ma ne restano tanti da piazzare. Per Sabiri c'è tempo se...

Il capitolo esuberi in casa Fiorentina è una faccenda piuttosto lunga. La lista di calciatori destinati a lasciare il club viola in tempi brevi è piuttosto fitta, ma non sarà semplice piazzarli entro fine mercato.

Come piazzare gli esuberi?

Secondo quanto riportato da La Nazione, non mancano gli estimatori in Serie A per Josip Brekalo, tra Empoli, Venezia e soprattutto Monza. Si tratterebbe di un nuovo prestito, così come per Christensen e Infantino con ogni probabilità. Difficilmente ci saranno discorsi nell'attuale settimana, si rimanderà tutto agli ultimissimi giorni. E Sabiri? Per lui può esserci più tempo, se scegliesse una nuova destinazione in Arabia Saudita, dove il mercato chiude addirittura il 6 ottobre.