Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto così a Lady Radio: “Con l'Atalanta la vedevo male, ero scettico, invece il calcio ha dimostrato una volta di più di essere imprevedibile. La Fiorentina ha giocato bene, nettamente meglio degli avversari, poteva fare un gol in più ma tanto avrebbe dovuto comunque giocarsi la qualificazione al ritorno. Italiano? Ha letto bene la partita. Purtroppo l'anno prossimo non rimarrà, e dico purtroppo perché lui era l'unico che poteva avanzare delle pretese importanti sul mercato”.

“Parisi è l'esterno del presente e del futuro”

Poi su Parisi ha aggiunto: “Non è un caso che due delle migliori partite stagionali della Fiorentina siano state con lui e Kayode in campo. Loro sono i due esterni del presente e del futuro, questo significa che l'anno prossimo non si può e non si deve ripartire per l'ennesima volta da Biraghi. Ha un bel piede ed è il capitano, ma se facciamo una media voto delle sue prestazioni si va sotto la sufficienza. Mi dispiace, ma il campionato Biraghi l'ha bocciato".

“Biraghi? Niente palazzinari nello spogliatoio”

Infine: “A maggio bisogna tirare le somme e capire chi può ancora essere utile alla causa e chi no. Biraghi, ad esempio, secondo me non merita la conferma, a meno che non lo voglia l'allenatore. Non mi piace questa cosa che lui sia l'uomo della società, non devono esserci palazzinari nello spogliatoio. Lo spogliatoio è pieno di caratteri diversi ed è difficile da gestire, è un luogo sacro che deve rimanere separato dal resto”.