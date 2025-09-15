Morte Ligas, la Fiorentina lo ricorda: "Voce inconfondibile, sorriso ampio e cordiale, ci ha seguiti a lungo al Franchi"
Il mondo del calcio italiano, della Fiorentina e del giornalismo sportivo piange oggi la scomparsa a 79 anni di Franco Ligas.
Il cordoglio per Ligas
La Fiorentina ci ha tenuto a salutarlo con un messaggio diramato sui propri profili social. Si legge da parte dell'account della società gigliata:
La nota della Fiorentina
"ACF Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas, giornalista sportivo dal timbro di voce inconfondibile e dal sorriso ampio e cordiale che ha seguito a lungo le gare dei viola sugli spalti del Franchi".
