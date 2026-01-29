Edurne De Gea: "Nostra figlia ha davvero un dono speciale..."

"Non perché io sia sua madre, ma nostra figlia ha davvero un dono". A dirlo è Edurne De Gea, compagna del portiere della Fiorentina, David, parlando di Yanay, la piccola di quattro anni, messa al mondo dai due.

Ma quale sarebbe questo dono? "Ama la musica, ama cantare e sa farlo molto bene. Ama tutti i tipi di canzoni - ha detto ancora la cantante e show girl spagnola - Canta tutte le mie canzoni natalizie, anche se Natale è passato, le ascoltiamo ancora".

Edurne, che spopola ormai da tempo in Spagna, probabilmente ha già trovato in casa chi sarà la sua erede.