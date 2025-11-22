Mandragora: "Grande reazione contro una squadra forte. Classifica? Vanoli lo ha detto, non sarà facile ma ne usciremo da squadra"
Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, autore del gol del pareggio contro la Juventus, si è espresso così a DAZN:
“Grande reazione contro una squadra forte”
Mandragora ha commentato: “Abbiamo avuto una grande reazione contro una squadra forte, peccato soltanto per non essere riusciti a vincere, ma ci portiamo a casa un risultato importante".
“Il mister ci ha detto…”
E sulla situazione in classifica ha aggiunto: “Dobbiamo uscire da questo momento, siamo i primi a non essere contenti. Il mister lo ha detto a noi dopo averlo detto anche in conferenza, non sarà facile ma ne usciremo da squadra”.
