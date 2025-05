L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha risposto alle domande dei media presenti al Viola Park dopo aver centrato l'accesso alla finale Scudetto battendo la Roma.

“Faccio i complimenti ai ragazzi, anche se volevo più tranquillità nella gestione della palla e nei primi 25 minuti del secondo tempo l'abbiamo fatto. Poi la Roma ha inserito dei calciatori di grande qualità e abbiamo un po' sofferto. Il risultato è meritato, ora ci manca l'ultimo atto per fare la storia. Mi rende orgoglioso questo gruppo, i 2005 e 2006 sono cresciuti con me e dobbiamo difendere ciò che c'è di magico tra di noi”.

“Commisso ci ha già chiamato e fatto i complimenti, lo ringrazio perchè lavoriamo in un punto unico al mondo. La prima squadra è arrivata sesta, noi siamo in finale. Firenze è una piazza che spesso non si accontenta mai però dobbiamo essere contenti, perchè in questi anni sono state fatte cose importanti anche grazie alla proprietà. Harder sta crescendo tanto, nel primo tempo non eravamo brillantissimi invece nel secondo tempo ha preso più le redini del gioco come vorrei io, sta guidando di più il non possesso, c'è bisogno di esperienza. Finalmente ha fatto gol, spesso lo prendiamo in giro perchè non segna”.

“Caprini ha giocato poco quest'anno, ho scelto di mantenere il gruppo e tenerlo come alternativa per sfruttare le sue potenzialità nell'ultima mezz'ora, ci può dare strappo e gamba. Lo stiamo gestendo così, anche lui si rende conto che è la gestione più giusta per lui e la squadra. Cosa è successo nel dopo gara? Scena pietosa per me, ho tenuto fuori la squadra, roba che non ha riguardato i ragazzi".

"Rubino? Da quando lo alleno penso abbia fatto più di 60 gol in 3 anni, e parliamo di un trequartista non di una punta, sono contento per lui. Da quando l'ho allenato ci ho intravisto qualcosa dal primo giorno, l'ho messo dietro le punte perchè volevo fosse determinante e toccasse tanti palloni. Speriamo ci faccia un altro gol in finale. Abbiamo battuto sia Inter che Sassuolo in campionato, sono due squadre completamente diverse. Il Sassuolo è organizzato, esperto, solido, l'Inter prova più a giocare. Due squadre forti”.